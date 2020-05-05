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Спорт

Отца Хабиба доставили в больницу Москвы: у него проблемы с сердцем (фото)

16:50 5 мая 2020 75
Абдулманап Нурмагомедов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Отец и тренер непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28 побед), Абдулманап Нурмагомедов, испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

57-летний специалист, воспитавший многих чемпионов мира по боевому самбо, был госпитализирован еще 25 апреля с пневмонией. Но через неделю его состояние резко ухудшилось и Нурмагомедова-старшего доставили в одну из московских больниц.

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — рассказал в комментарии «РИА Дагестан» близкий друг семьи Убайдула Османов, являющийся судьей олимпийской категории по спортивной борьбе.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал многих чемпионов мира по боевому самбо

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов должен был 19 апреля защищать свой чемпионский пояс, но сначала отказался лететь в США из-за пандемии коронавируса, а затем и сам турнир UFC 249 был перенесен на 9 мая. Правда, пройдет он также без Хабиба — его соперник, американец Тони Фергюсон, выйдет в октагон со своим соотечественником Джастином Гэйтжи.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка Фергюсон — Гэйтжи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойца ММА россиянина Дмитрия Кузнецова жестоко избили за песню, в которой высмеивается Хабиб.

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