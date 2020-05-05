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Пострадавших — сотни: во Львове поймали торговцев поддельными айфонами (фото)
Во вторник, 5 мая, во Львове задержали мошенников, которые на протяжении двух лет подделывали телефоны марки Apple. Об этом в Facebook сообщила прокурор Ирина Диденко. Ранее в Украине разоблачили крупную сеть мошенников, обманувших людей на 3,5 миллиона гривен.
По ее информации, злоумышленникам удалось обмануть более 200 человек. Они продавали некачественные подделки телефонов Apple, а также комплектующие к ним через интернет. Люди делали заказ, а взамен получали подделки. Есть случаи, когда покупатели вообще не получали товар за который заплатили.
Группа состояла из семи жителей Львова. За время своей преступной деятельности они успели заработать около 600 тысяч гривен. Заказы отправляли по всей Украине.
Диденко опубликовала список сайтов, на которых реализовывались подделки: i-park.com.ua, i-center.com.ua, iphone-room.com.ua, apple-shop.org.ua, myapple-box.com.ua, ilook.com.ua, icloud. com.ua, и air-store.com.ua. Часть из них уже заблокирована киберполицией.
Сейчас продолжаются обыски в Киевской, Волынской и Львовской областях.
Ранее «ФАКТЫ» рассказали о мошеннической схеме, которую аферисты проворачивают через почту. А также писали о разоблачении почтового вора в Киеве, когда мужчина заказывал в интернет-магазинах дорогую технику и обязывался оплатить ее при получении. Но взяв посылку в руки на почте, он сбегал не расплачиваясь.
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