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Минздрав назвал пять больниц, где на пациентах будут тестировать препарат против COVID-19
В Украине разрешили провести клинические исследования препарата «Биовен» по лечению коронавирусной болезни в пяти больницах в разных регионах страны. Ранее в Минздраве обновили протокол лечения больных с COVID-19.
Приказ Минздрава от 4 мая 2020 года № 1038 опубликован на сайте ведомства.
В документе говорится, что исследования по оценке эффективности препарата «Биовен», который применяется в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, будут проводится на базе:
- Киевской городской клинической больницы № 17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
- Белоцерковской городской больницы № 3 (инфекционное отделение);
- Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии);
- городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение);
- Киевской городской клинической больницы № 4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).
Напомним, ранее Минздрав включил в перечень рекомендуемых лекарственных препаратов «Фавипиравир», а также «Плаквенил», который в Европе и США стали применять для комплексного лечения коронавирусной инфекции.
Подробную информацию о лекарственных препаратах, применяемых в мире при лечении COVID-19, можно увидеть на онлайн-платформе МОЗ.
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