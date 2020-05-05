Украина

Минздрав назвал пять больниц, где на пациентах будут тестировать препарат против COVID-19

В Украине разрешили провести клинические исследования препарата «Биовен» по лечению коронавирусной болезни в пяти больницах в разных регионах страны. Ранее в Минздраве обновили протокол лечения больных с COVID-19.

Приказ Минздрава от 4 мая 2020 года № 1038 опубликован на сайте ведомства.

В документе говорится, что исследования по оценке эффективности препарата «Биовен», который применяется в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, будут проводится на базе:

- Киевской городской клинической больницы № 17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

- Белоцерковской городской больницы № 3 (инфекционное отделение);

- Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии);

- городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение);

- Киевской городской клинической больницы № 4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Напомним, ранее Минздрав включил в перечень рекомендуемых лекарственных препаратов «Фавипиравир», а также «Плаквенил», который в Европе и США стали применять для комплексного лечения коронавирусной инфекции.

Подробную информацию о лекарственных препаратах, применяемых в мире при лечении COVID-19, можно увидеть на онлайн-платформе МОЗ.

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