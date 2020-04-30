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Минздрав запустил сайт о лекарствах, применяемых во всем мире при лечении коронавируса
В Украине запустили онлайн-платформу, где собрана информация о лекарственных препаратах, применяемых в мире при лечении COVID-19. Напомним, что недавно в украинские протоколы внесли антикоагулянты.
«Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств. Напоминаю, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача», — заявила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.
С проектом МОЗ можно ознакомится ЗДЕСЬ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минздрав обновил протокол лечения больных с COVID-19, внеся в перечень рекомендуемых лекарственных препаратов «Фавипиравир», а также «Плаквенил», который в Европе и США стали применять для комплексного лечения коронавирусной инфекции
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