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Саакашвили отреагировал на информацию о своем назначении в Нацсовет реформ
Бывшему президенту Грузии и экс-руководителю Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили предложили в Национальном совете реформ пост председателя исполнительного комитета.
Об этом Саакашвили сказал в комментарии DW.
При этом политик не смог назвать точную дату своего назначения на должность. Ранее главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов писал, что указ о назначении президент Зеленский может подписать уже 6 мая.
Национальный совет реформ был создан в 2014 году пятым президентом Петром Порошенко. Это «специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации». Персональный состав совета утверждается главой государства.
Напомним, Михеила Саакашвили хотели назначить на должность вице-премьера в правительстве Дениса Шмыгаля, но народные депутаты не поддержали эту инициативу. Кроме того, нынешнее руководство Грузии поставило Украине ультиматум по этому поводу.
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