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Шоу-бизнес

Готовый дуэт: Ирина Федишин спела с матерью (видео)

16:01 7 мая 2020 133
Федишин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая ранее подарила отцу на день рождения дорогой автомобиль, спела с мамой на кухне и записала все на видео.

«Спела на корпоративе у себя на кухне — по случаю Дня Ангела своего сыночка! Дуэт с мамой! Заказывайте, едем к вам», — подписала видео Ирина.

«Очень красиво», «Улыбки одинаковые», «Приезжайте к нам после карантина», «Маму на сцену», «Готовый дуэт», — пишут поклонники певицы.

Отметим, что именно мама Ирины Леся воспитывает внуков, пока ее дочь на гастролях.

Напомним, что не только Ирина проводит карантин с родственниками. Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко также живет со своей матерью. По его словам, они часто поют вместе, но на сцену он не пойдет. А пока Ротару с сыном готовят ее новую песню, которой надеются порадовать поклонников уже скоро.

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