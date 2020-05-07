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Готовый дуэт: Ирина Федишин спела с матерью (видео)
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая ранее подарила отцу на день рождения дорогой автомобиль, спела с мамой на кухне и записала все на видео.
«Спела на корпоративе у себя на кухне — по случаю Дня Ангела своего сыночка! Дуэт с мамой! Заказывайте, едем к вам», — подписала видео Ирина.
«Очень красиво», «Улыбки одинаковые», «Приезжайте к нам после карантина», «Маму на сцену», «Готовый дуэт», — пишут поклонники певицы.
Отметим, что именно мама Ирины Леся воспитывает внуков, пока ее дочь на гастролях.
Напомним, что не только Ирина проводит карантин с родственниками. Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко также живет со своей матерью. По его словам, они часто поют вместе, но на сцену он не пойдет. А пока Ротару с сыном готовят ее новую песню, которой надеются порадовать поклонников уже скоро.
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