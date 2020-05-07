Стиль жизни

Кого ждет удача: гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака

Пятница, 8 мая, — хороший день для того, чтобы решить свои самые важные и ответственные дела.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака.

Овен

Вы можете услышать то, что породит в вас новый комплекс или неуверенность в себе.

Телец

Рядом найдутся люди, которым не все равно, что творится у вас на душе.

Близнецы

Не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений.

Рак

Не стоит ждать от сегодняшнего дня каких-то перемен. Не пытайтесь вернуть то, что уже ушло.

Лев

Благоприятное время для начинания новых проектов, особенно если вы заручились поддержкой умного и надежного партнера.

Дева

День неплохо подходит для приобщения к спорту или выбора новой диеты.

Весы

Не исключены набольшие размолвки с коллегами по работе. Не стоит всецело им доверять и делиться личными планами.

Скорпион

Этот день — не лучшее время для стилистических и любовных экспериментов.

Стрелец

День обещает пройти налегке, принося и моральное удовольствие, и небольшую удачу в финансовой сфере.

Козерог

Козерогов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег.

Водолей

Возможно, появится идея о том, как повысить доход, не бросая основную работу.

Рыбы

Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на месяц.

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