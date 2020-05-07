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Кого ждет удача: гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака
Пятница, 8 мая, — хороший день для того, чтобы решить свои самые важные и ответственные дела.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Вы можете услышать то, что породит в вас новый комплекс или неуверенность в себе.
Телец
Рядом найдутся люди, которым не все равно, что творится у вас на душе.
Близнецы
Не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений.
Рак
Не стоит ждать от сегодняшнего дня каких-то перемен. Не пытайтесь вернуть то, что уже ушло.
Лев
Благоприятное время для начинания новых проектов, особенно если вы заручились поддержкой умного и надежного партнера.
Дева
День неплохо подходит для приобщения к спорту или выбора новой диеты.
Весы
Не исключены набольшие размолвки с коллегами по работе. Не стоит всецело им доверять и делиться личными планами.
Скорпион
Этот день — не лучшее время для стилистических и любовных экспериментов.
Стрелец
День обещает пройти налегке, принося и моральное удовольствие, и небольшую удачу в финансовой сфере.
Козерог
Козерогов ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег.
Водолей
Возможно, появится идея о том, как повысить доход, не бросая основную работу.
Рыбы
Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на месяц.
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