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Снова почти полсотни: на Буковине подтвердили 49 новых случаев COVID-19
В Черновицкой области, где власти планируют открыть с 12 мая открыть для прогулок парки и скверы, а также вещевые рынки и магазины одежды, снова зафиксировано значительное число инфицированных коронавирусом — 49.
Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
«По состоянию на сегодня в лабораторный центр были доставлены и обработаны 418 образцов, из них выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией», — сказал чиновник.
По словам Осачука, из 49 новых случаев, 22 приходится на Черновцы.
Также глава ОГА отметил, что в целом на Буковине COVID-19 зафиксирован у 2097 человек.
Отмечена была и позитивная динамика в преодолении коронавируса: 40 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов.
Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 298 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 7 мая, в Украине подтверждены 13 691 случай COVID-19. Зафиксированы 340 случаев с летальным исходом и 2396 случаев выздоровления пациентов.
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