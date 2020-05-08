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Настя Каменских трогательно поздравила Потапа з днем рождения (фото)
Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который недавно поздравлял Настю Каменских с днем рождения, празднует 39-летие. Его жена опубликовала в сетях постельное фото возлюбленного и трогательно его поздравила.
«Леша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком», — написала Настя.
Она отметила, что не устанет повторять: ее муж — гений. «Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда», — пожелала Настя.
«Моя зайка», — отреагировал Потап.
Напомним, что у супругов очень нежные отношения. А Настя недавно рассказала, как ей и Потапу удается так относиться друг к другу.
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