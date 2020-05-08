Шоу-бизнес

«В моем возрасте уже не отказывают»: Лолита Милявская рассказала о половой жизни

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая недавно развелась с пятым супругом, решила всем рассказать, что замуж больше не собирается.

Об этом она сообщила в прямом эфире с ведущей Екатериной Андреевой.

По словам Лолиты, она была в браке 32 года, правда, менялись мужья. Сейчас певица не собирается ставить штамп в паспорте, но отказываться от мужчин не планирует.

Лолита отметила, что у нее есть любимый мужчина, который согласился на отношения без обязательств.

«Я на это заслужила», — подчеркнула Милявская, добавив, что мужчина относиться к возможным изменам возлюбленной с понимаем.

«Я не жалею ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его. В моем возрасте уже не отказывают. Мне все равно, что подумает социум», — резюмировала Милявская.

Напомним, что новый любовник Лолиты моложе ее.

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