Украина

Это было начало военных действий на востоке Украины. Когда подразделение, в котором служил старшина Институте нейрохирургии, двигалось к Саур-Могиле, оно попало в засаду. Виктор с пулеметом находился на броне. Сослуживцы рассказывали, что, получив тяжелейшее ранение в голову, старшина продолжал обстреливать противника, пока не закончились патроны. А затем потерял сознание. Одна пуля прошла навылет, раздробив кости черепа, а вторая повредила плечо, было и осколочное ранение в позвоночник, в миллиметре от спинного мозга. Первую помощь мужчине оказали в военно-полевом госпитале, а затем вертолетом отправили в Днепр. Там поначалу его посчитали «двухсотым». «ФАКТЫ» писали о Викторе Берднике в материале «Днепровские нейрохирурги: «Травмы бойца были несовместимы с жизнью, но мы решили рискнуть» .

— Оказалось, что пуля буквально раскрошила Виктору лобную кость, — говорит отец мужчины Николай Бердник. — Оперировавший сына нейрохирург Андрей Григорьевич Сирко вытащил из его мозга несколько десятков осколков кости, удалил гематомы, восстановил кровоток. Начиная операцию, доктор считал, что шанс на успех один из тысячи. К счастью, он ошибся. К вечеру того же дня сын вышел из комы, а затем стал постепенно восстанавливаться. Мы с женой поначалу постоянно были рядом с ним. А потом я сам пошел воевать в АТО, вместо сына. В ходе второй операции, выполненной почти через год, вместо раздробленной кости доктор Сирко установил Вите под кожу специально изготовленную металлическую пластину. Но возникла еще одна проблема: сын и так испытывал постоянную боль, а однажды упал и ударился лбом. После этого у него боль усилилась, кожа головы стала очень чувствительной. Что мы ни делали, ничего не помогало.

— Любое прикосновение невозможно было выдержать, — говорит Виктор. — Я не мог ни умыться, ни расчесаться. Но опять помог Андрей Григорьевич Сирко. Он сказал, что в Киеве, в Институте нейрохирургии, применяют очень эффективный метод обезболивания. И как раз перед введением карантина мы отправились на консультацию в столицу.

— Пришлось сделать Виктору сорок инъекций препарата на основе ботулотоксина, который блокирует нервные окончания, — говорит заместитель директора по научной работе Института нейрохирургии имени А. П. Ромоданова НАМН Украины, руководитель группы лечения хронической боли Вадим Белошицкий. — Процедуру проводили под внутривенным обезболиванием, так как у пациента была гиперчувствительность, и даже прикосновение иглой воспринималось болезненно. Когда Виктор пришел в себя, то сказал, что боль стала гораздо меньше и результатом он очень доволен.

— Она уменьшилась сразу после операции, а сейчас я чувствую себя еще лучше, — рассказывает Виктор. — Представьте, как это: непроходящая боль длилась больше пяти лет, а теперь ее почти нет: я бы сказал, она уменьшилась процентов на 80.

После ранения Виктор Бердник категорически отказывался фотографироваться. А сейчас сделал исключение для «ФАКТОВ», чему родители очень рады. «Теперь сын чувствует себя гораздо лучше и настроен оптимистично», — говорит Татьяна Николаевна

— После того как сын восстановился, он продолжил службу в армии, — говорит мама Виктора Татьяна Николаевна. — Возможно, служил бы и дальше, если бы не боль… Теперь мы очень жалеем, что раньше не нашли специалистов, умеющих бороться с болью. Уверена, что многим ребятам, получившим ранение на войне, новый метод очень нужен. Хотим, чтобы они о нем узнали.

«Ботулотоксин — один из самых сильных природных ядов, но в микродозах это лекарство»

Ребенок, только появившийся на свет, уже может ощутить боль от шлепка акушерки и прореагировать на нее плачем. Такая «процедура» действует благотворно — помогаем развернуться легким. А дальше, приобретая жизненный опыт, мы сбиваем коленки, набиваем шишки, обнаруживаем синяки. Больно? Но терпеть можно. Став взрослыми, нередко пользуемся обезболивающими препаратами, когда разболелся зуб, прихватило поясницу. Обычно врач находит причину боли, назначает лечение — и все проходит. А вот бороться с хронической болью, при которой не помогает ничего, а жизнь превращается в пытку, в Украине научились не так давно. Нейрохирург Вадим Васильевич Белошицкий, специализирующийся на этой проблеме, применяет различные методы, помогающие пациентам избавиться от мучающей годами боли. В одних случаях применяются специальные приборы — нейростимуляторы, генерирующие импульсы, способные снять приступ боли. Прибор вшивают под кожу, а проводники — в определенные участки в области позвоночника. Но во многих случаях очень эффективными становятся инъекции ботулинического токсина.

— Многие слышали о том, что ботулотоксин применяют в косметологии, и знают об инъекциях омолаживания, которые помогают избавиться от морщин, — говорит Вадим Белошицкий. — Но это лишь вторичный эффект метода, который изначально применяли в офтальмологии для лечения косоглазия, блефороспазма. Препарат вводили в определенные глазные мышцы, чтобы ослабить их спазм. Ботулотоксин — один из самых сильных природных ядов. Именно он вызывает такое опаснейшее заболевание, как ботулизм. Когда яд попадает в организм, то вызывает расслабление дыхательной и сердечно-сосудистой мускулатуры — и от этого человек умирает. Но в микродозах ботулотоксин — это лекарство. Препарат блокирует передачу болевого сигнала. Он доказал свою эффективность. А когда его стали применять для борьбы с хронической болью, у многих пациентов в корне изменилось качество жизни.

«Когда ботулотоксин стали применять пациентам с хронической болью, у них в корне изменилось качество жизни», — говорит Вадим Белошицкий. Фото предоставлено Вадимом Белошицким

— История Виктора Бердника это подтверждает. И он, и родители говорят о том, что сейчас у Виктора не только ушла боль, но и изменилось настроение — вернулась радость жизни, нет нервозности, раздражительности. Процедуру надо будет повторять?

— Да. Бывает по-разному: одним пациентам лечения хватает на четыре месяца, другим — на больше или меньше. У Виктора Бердника была тяжелейшая травма. Но ему повезло — он попал в руки заведующего отделением нейрохирургии Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Андрея Сирко и его команды. Именно они спасли большинство раненых с черепно-мозговыми травмами, полученными в АТО. Но знаю также, что у многих из этих раненых развивается посттравматическая нейропатия, возникает непроходящая боль. Ее причина — повреждение чувствительной нервной системы. Пациент ощущает боль даже при легком прикосновении. Так вот у Виктора пострадал надглазничный нерв, и в результате он не мог притронуться к голове. Спать обычно такой человек нормально не может, вымыть голову, расчесаться становится проблемой. И единственным методом лечения, который Виктору подошел, стала ботулинотерапия.

«Метод используем при спазмах после инсульта, при хронической мигрени и других заболеваниях»

— Как проводится лечение препаратами ботулинического токсина? — спрашиваю у Вадима Белошицкого.

— Сначала мы выясняем, какие нервные волокна повреждены. Определяем участок поражения, места, куда будем вводить лекарство. Делаем инъекции. Их может понадобиться несколько десятков. Обычно обезболивание для этого не нужно, однако при такой высокой чувствительности, как у Виктора, пришлось его применить. Лечение довольно дорогостоящее, но фирма-производитель по нашей просьбе бесплатно передала препарат для Виктора Бердника. А вообще наш институт оказывает помощь многим получившим ранение в АТО. Это наш врачебный и просто человеческий долг.

«После ранения непроходящая боль длилась у меня больше пяти лет, а теперь она практически прошла, — говорит Виктор Бердник. — Я перестал нервничать, начал лучше спать, помогаю родителям по хозяйству»

— При каких еще диагнозах эффективна ботулотерапия?

— Используем ее при спазме конечностей после инсульта, спастичности ног при ДЦП, спазме половины лица, в том числе из-за повреждения лицевого нерва, если пациенту противопоказана операция и не помогают таблетированные препараты. У нас есть опыт ботулинотерапии при постгерпетической невралгии, при диабетической нейропатии — пациенты испытывают жгучую боль, от которой мы можем их избавить. Также инъекции ботулотоксина используются для лечения хронической мигрени, и я являюсь международным тренером в Украине по этой методике.

Для меня очень важно видеть, как меняется человек, что было с ним до нашего лечения и каким он становится после него. Многие удивляются: почему пришлось пройти такой длинный путь, настрадаться, прежде чем получить избавление от боли. Кроме того, родные, которые находятся рядом с человеком, испытывающим мучительную боль, сами страдают, получая психологическую травму. И такое состояние у них сохраняется в течение длительного времени. Так что правильно выбранная методика избавления от боли оказывается эффективной не только для самого пациента, но и для всех членов его семьи.

… Еще до войны с Россией, лет десять назад, Виктор Бердник соорудил на старом дереве основу для гнезда аистов. Птицы прилетали каждый год, селились, выводили птенцов. В прошлом году буря полностью разрушила гнездо, и паре аистов негде было гнездиться. Птицы метались по селу, пытаясь устроиться на дымоходе. Тогда отец Виктора закрепил на столбе колесо — и аисты успокоились, свили новое гнездо, вывели четырех аистят, а нынешней весной вернулись вновь и уже высиживают птенцов. Жизнь наладилась.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как в Институте нейрохирургии пациентку избавили от невыносимой боли в спине, появившейся после операции по удалению межпозвонковой грыжи.

Фото из семейного альбома

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