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Украина

Экономика не выдержит: Ляшко резко выступил против массового тестирования на коронавирус

14:12 9 мая 2020
тестирование
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Массовое тестирование на коронавирус не выдержит украинская экономика. Кроме того, такая акция не даст необходимых результатов, но может создать ложное чувство безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, 42 миллиона тестов в день «не выдержит никакая экономика ни одного государства».

«Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и т. д., которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только запустит обманчивое ощущение безопасности», — добавил он.

Ляшко также напомнил, что вакцины от COVID-19 нет, но есть вакцина от гриппа, вакцинацию от которого нужно активно провести осенью.

Напомним, по данным на 09:30 9 мая, в Украине подтверждены 14 710 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 376 случаев с летальным исходом и 2909 случаев выздоровления пациентов.

Подробно о тестах и как правильно провериться на коронавирус в материале «ФАКТОВ».

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