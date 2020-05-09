Украина

Экономика не выдержит: Ляшко резко выступил против массового тестирования на коронавирус

Массовое тестирование на коронавирус не выдержит украинская экономика. Кроме того, такая акция не даст необходимых результатов, но может создать ложное чувство безопасности.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, 42 миллиона тестов в день «не выдержит никакая экономика ни одного государства».

«Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и т. д. , которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только запустит обманчивое ощущение безопасности», — добавил он.

Ляшко также напомнил, что вакцины от COVID-19 нет, но есть вакцина от гриппа, вакцинацию от которого нужно активно провести осенью.

Напомним, по данным на 09:30 9 мая, в Украине подтверждены 14 710 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 376 случаев с летальным исходом и 2909 случаев выздоровления пациентов.

Подробно о тестах и как правильно провериться на коронавирус в материале «ФАКТОВ».

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