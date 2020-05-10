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Дарницкий и Деснянский районы — лидеры по числу заболевших COVID-19 в Киеве: Кличко назвал причину
В Киеве за минувшие сутки выявили коронавирусную болезнь у еще 34 человек. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
«Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека. Среди них — двое медиков. Умерли за прошедшие сутки трое больных», — написал он.
Так, по состоянию на 10 мая, в Киеве уже 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 37 случаев — летальные.
За минувшие сутки заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус преодолели 138 человек.
«В последнее время наибольшая динамика заболеваемости — в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы — густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности», — сообщил Кличко.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах: Печерський +3, Шевченкiвський +2, Соломенский +1, Днепровский +1, Святошинский +3, Деснянский +4, Подольский +5, Голосеевский +2, Оболоньский +2, Дарницький +11.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине по состоянию на 09:00 10 мая подтверждено 15 232 случая заражения, 391 человек скончался, 3060 выздоровели.260
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