26.77 / 27.02 28.81 / 29.19
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Наркотиков переела»: Бочкарева на танке взбесила россиян (фото)

16:09 10 мая 2020
Бочкарева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая ранее попала в громкий кокаиновый скандал, разозлила россиян своим поздравлением.

«С Праздником, друзья! С Днем Победы Пусть в этом мире будет только мир, а слово „война“ навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек», — написала актриса, добавив свое фото.

Чтобы сделать тематический снимок, Бочкарева постаралась — зафотошопила себя на танке.

Бочкарева

Читатели актрисы удивились.

«Наталья, вы наркотиков переели», «Под кокаином куда только не залезешь и кем только себя не почувствуешь», «Смотреть тошно. Только бы о себе напомнить. А, то забудут. Бесполезно, поезд давно ушел», «Какое вы отношение имеете к этой победе, что наряжаетесь уже третий пост подряд? Вы там были? Нет. Переживали подобное? Нет. Прочитайте стих и успокойтесь. Кому этот маскарад нужен», «Пошлость и кощунство», — пишут комментаторы.

Бочкарева

Бочкарева

Бочкарева

Бочкарева

Бочкарева

Бочкарева

Бочкарева

Бочкарева

Напомним, ранее в сети высмеяли российскую акцию с портретами советских солдат на дне реки.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Бочкарева

«Наркотиков переела»: Бочкарева на танке взбесила россиян (фото)

На месте происшествия

На Виннитчине в жутком ДТП погибли военнослужащие: опубликованы фото

Пункт пропуска

Ограничение выезда украинцев за границу: в МИДе дали разъяснения

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер