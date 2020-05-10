«Наркотиков переела»: Бочкарева на танке взбесила россиян (фото)

Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая ранее попала в громкий кокаиновый скандал, разозлила россиян своим поздравлением.

«С Праздником, друзья! С Днем Победы Пусть в этом мире будет только мир, а слово „война“ навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек», — написала актриса, добавив свое фото.

Чтобы сделать тематический снимок, Бочкарева постаралась — зафотошопила себя на танке.

Читатели актрисы удивились.

«Наталья, вы наркотиков переели», «Под кокаином куда только не залезешь и кем только себя не почувствуешь», «Смотреть тошно. Только бы о себе напомнить. А, то забудут. Бесполезно, поезд давно ушел», «Какое вы отношение имеете к этой победе, что наряжаетесь уже третий пост подряд? Вы там были? Нет. Переживали подобное? Нет. Прочитайте стих и успокойтесь. Кому этот маскарад нужен», «Пошлость и кощунство», — пишут комментаторы.

Напомним, ранее в сети высмеяли российскую акцию с портретами советских солдат на дне реки.

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