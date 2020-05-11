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Украина

Вспышку коронавируса зафиксировали в детской поликлинике на Харьковщине

17:13 11 мая 2020
тесты
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Харьковской области, где по данным на 11 мая, коронавирус подтвердили у 595 человек, закрыли на карантин детскую поликлинику в городе Первомайский.

В ней, по данным горсовета, заболели 9 сотрудников. Всего в городе подтверждены 14 случаев коронавируса. Об этом в обращении заявил городской голова Первомайского Николай Бакшеев.

По его словам, из 14 больных, 9 — медицинские работники. При этом, у некоторых заболевших удовлетворительное состояние и нет никаких симптомов. У других — в течение 2−3 дней была повышенная температура, после чего симптомы исчезали.

Мэр предположил, что коронавирусная инфекция распространилась от работников, которые вернулись из России. До этих выходных в Первомайском не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

Поликлинику закрыли для проведения дезинфекции.

Напомним, в Украине на утро 11 мая зафиксировано 15 648 случаев COVID-19. За сутки выявлено 416 новых случаев. Умерли 17 человек, выздоровели — 228.

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