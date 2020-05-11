Греция готовится открыть туристический сезон: названы условия для отдыхающих

Мир

Несмотря на то, что ВОЗ считает ситуацию в мире с COVID-19 еще очень опасной, некоторые страны уже начали открывать границы и готовиться к летнему сезону. Так с 1 июля Греция готова принимать туристов.

Министерство туризма и Национальной организации здравоохранения этой страны разработали план на сезон- 2020, пишет Ekathimerini.

Туристам по прибытии будут измерять температуру. У них также должен быть документ о состоянии здоровья и отрицательный тест на коронавирус. Если во время отдыха у туриста появятся симптомы болезни, их поместят на карантин.

Персонал гостиниц и ресторанов обяжут ходить в масках, их также проинструктируют по соблюдению дистанции и безопасному реагированию в случае подозрения на коронавирус.

Сотрудники отелей должны проживать в отдельных комнатах и регулярно измерять температуру и делать тесты на COVID-19.

В правительстве Греции сообщили, что ожидают единой европейской позиции по вопросу туризма.

Кроме того, Грузия также заявила о планах разрешить въезд иностранным туристам с 1 июля, а с 15 июня открыть сезон внутреннего туризма.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 17 марта Европа закрыла границы для туристов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет открывать границы постепенно, и не раньше, чем это сделают другие европейские страны.

Евросоюз предложил внедрить так называемый «COVID-паспорт» гражданина и общий протокол безопасности путешествий для всех стран ЕС. В Украине такое начинание поддержали.

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