Украина

Вспышка коронавируса в школе-интернате в Закарпатье: больше 10 детей оказались в больнице

В Закарпатье у 13 воспитанников Перечинской школы-интерната выявили коронавирус. Ранее COVID-19 заразились работники интерната и члены их семей.

Председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк сообщил, что в интернате у всех учеников взяли пробы на коронавирус, сообщает «Главред».

Всего в школе учатся и живут 80 ребят, лишенных родительской опеки.

В учебном заведении детей разделили на группы, а также запретили посещения. Все воспитанники интерната с коронавирусом остаются под наблюдением медиков в областной детской больнице. Их решено было изолировать, чтобы остановить распространение инфекции.

В прокуратуре считают, что в эпидемии виновато руководство интерната, которое не обеспечило необходимые санитарно-гигиенические условия.

Напомним, на утро 11 мая в Закарпатской области подтверждены 730 случаев заражения коронавирусом. В Украине подтверждены 15 648 заболевших COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее коронавирус выявили в детском доме под Киевом.

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