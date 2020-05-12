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Вспышка коронавируса в школе-интернате в Закарпатье: больше 10 детей оказались в больнице
В Закарпатье у 13 воспитанников Перечинской школы-интерната выявили коронавирус. Ранее COVID-19 заразились работники интерната и члены их семей.
Председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк сообщил, что в интернате у всех учеников взяли пробы на коронавирус, сообщает «Главред».
Всего в школе учатся и живут 80 ребят, лишенных родительской опеки.
В учебном заведении детей разделили на группы, а также запретили посещения. Все воспитанники интерната с коронавирусом остаются под наблюдением медиков в областной детской больнице. Их решено было изолировать, чтобы остановить распространение инфекции.
В прокуратуре считают, что в эпидемии виновато руководство интерната, которое не обеспечило необходимые санитарно-гигиенические условия.
Напомним, на утро 11 мая в Закарпатской области подтверждены 730 случаев заражения коронавирусом. В Украине подтверждены 15 648 заболевших COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее коронавирус выявили в детском доме под Киевом.61
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