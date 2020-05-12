Украина

А что такого для страны сделал Коломойский? Данилюк резко ответил по поводу дефолта

Украине нужна финансовая помощь МВФ, чтобы не оказаться в состоянии дефолта, который приведет к тектоническим сдвигам в экономике. Заявления олигарха Игоря Коломойского о том, что дефолт не страшен, — это «политические игрища» на фоне некомпетентной власти и ее непонимания всей сложности ситуации. Олигарх уже один раз поставил страну на грань финансовой катастрофы в ситуации с «ПриватБанком». Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил экс-секретарь СНБО в команде президента Зеленского Александр Данилюк.

По его словам, украинцы стали стали заложниками этих политических игр.

Бывший чиновник считает, что Коломойский ничего существенного не сделал для страны, чтобы его слушать и соглашаться с его доводами. Он вспомнил национализацию «ПриватБанка», когда под угрозой были сбережения миллионов вкладчиков.

«Банкротство этого самого большого банка страны коснулось бы каждого украинца. Мог получиться эффект ядерного взрыва», — напомнил Данилюк.

Данилюк уточнил, что «пользу дефолта» Коломойский не только простым людям «разъясняет», но и пытается убедить в этом украинскую власть, в том числе и через свой телеканал «1+1».

Напомним, в Украине ко второму чтению подготовили так называемый «антиколомойский» закон, предусматривающий невозможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам. Рассмотреть его могут на заседании 13 мая.

О том, как складываются отношения нынешней украинской власти и олигарха Игоря Коломойского, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Союз Зеленского и Коломойского распался — кто теперь управляет Украиной».

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