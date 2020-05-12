- 14:22 В горсовете Кременчуга устроили переполох из-за подхватившего коронавирус вице-мэра
- 14:02 Отозванного из Киева посла Грузии отправили на карантин
- 14:00 У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской украинскому журналисту
- 13:50 «Пленки Ермака»: одному из фигурантов сожгли мотоцикл, а другому – бросили гранату в авто
- 13:48 Актриса «Дизель Шоу» поделилась карантинным меню
- 13:43 Зеленский сделал важное заявление о дальнейшем смягчении карантина
- 13:31 Внук Софии Ротару презентовал новый трек
- 13:25 Маски – не главное: в Минздраве рассказали о подготовке ко второй волне коронавируса
- 13:22 Вспыхнул аппарат ИВЛ: появились новые детали смертельного пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге
- 13:10 Вернемся к веерным отключениям электроэнергии: Зеленского предостерегли от запуска печатного станка
- 12:57 Без дождей, но с заморозками: синоптик рассказала, какой будет погода 13 мая
- 12:55 Уже танцует в палате: стало известно, сколько денег боец UFC Фергюсон получил за свои увечья
Маски – не главное: в Минздраве рассказали о подготовке ко второй волне коронавируса
В Украине, проходящей пик заболеваемости COVID-19, параллельно готовятся к возможной второй вспышке коронавирусной инфекции, которая может случится осенью.
Об этом «РБК-Украина» сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Отметив, что в данный момент никто не может сказать, будет ли осенью вторая вспышка коронавирусной инфекции, он добавил, что все равно к ней нужно готовиться.
«К второй волне мы готовимся по такому принципу. Хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус», — отметил Ляшко и добавил, что осенью нужно готовиться к массовой вакцинации против гриппа — рассчитывать потребности и закупать препараты.
По его словам, прививочную кампанию следует начинать, как только вакцина появится на рынке Украины и других европейских стран. Вакцина против гриппа каждый год меняет штамм вируса, который входит в ее состав, поэтому на данный момент ее еще нет.
«Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа», — добавил Виктор Ляшко.
Материал о том, какие страны ближе всех подошли к созданию вакцины против коронавирусной инфекции, читайте на сайте «ФАКТОВ».512
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Пленки Ермака»: одному из фигурантов сожгли мотоцикл, а другому – бросили гранату в авто (фото, видео)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...