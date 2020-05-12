Здоровье и медицина

Маски – не главное: в Минздраве рассказали о подготовке ко второй волне коронавируса

В Украине, проходящей пик заболеваемости COVID-19, параллельно готовятся к возможной второй вспышке коронавирусной инфекции, которая может случится осенью.

Об этом «РБК-Украина» сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Отметив, что в данный момент никто не может сказать, будет ли осенью вторая вспышка коронавирусной инфекции, он добавил, что все равно к ней нужно готовиться.

«К второй волне мы готовимся по такому принципу. Хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус», — отметил Ляшко и добавил, что осенью нужно готовиться к массовой вакцинации против гриппа — рассчитывать потребности и закупать препараты.

По его словам, прививочную кампанию следует начинать, как только вакцина появится на рынке Украины и других европейских стран. Вакцина против гриппа каждый год меняет штамм вируса, который входит в ее состав, поэтому на данный момент ее еще нет.

«Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа», — добавил Виктор Ляшко.

Материал о том, какие страны ближе всех подошли к созданию вакцины против коронавирусной инфекции, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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