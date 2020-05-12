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Украина

В горсовете Кременчуга устроили переполох из-за подхватившего коронавирус вице-мэра

14:22 12 мая 2020
Кравченко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Заместитель городского головы Кременчуга (Полтавская область) Дмитрий Кравченко заболел коронавирусом. Напомним, на утро 12 мая в Полтавской области 248 зараженных COVID-19.

Заболевший чиновник 12 мая получил результаты ПЦР-теста, который сдал 9 мая. По его словам, чувствует он себя относительно хорошо, с первых дней находится на самоизоляции.

По словам другого заместителя Ольги Усановой, все, кто контактировал с Кравченко, пойдут на самоизоляцию. Заболевший курирует несколько направлений, в основном, в части Геокадастра, землеустройства и архитектуры. Возможно, руководителей этих управлений отправят на самоизоляцию.

Служащие Кременчугского горсовета паникуют и просят, чтобы всех их протестировали на коронавирус.

По данным «Кременчуцької газети», мэр Виталий Малецкий и его заместители из-за болезни Кравченко, уже сдали ПЦР-тесты на Covid-19.

Напомним, в конце апреля Кременчуг попал в скандал — врачей райбольницы обвинили в сокрытии информации о зараженных коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на кременчугском предприятии «Креатив-Агромаш» выпустили первую украинскую мобильную капсулу для транспортировки инфицированных COVID-19.

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В горсовете Кременчуга устроили переполох из-за подхватившего коронавирус вице-мэра

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