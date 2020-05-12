- 14:41 В Полтаве наказали таксиста, бросившего монеты в лицо кассиру
- 14:32 В центре Харькова дерево обрушилось на прохожих: видео с места ЧП
- 14:30 Трамп поссорился с журналистками, прервал брифинг и обвинил СМИ в заговоре против него
- 14:22 В горсовете Кременчуга устроили переполох из-за подхватившего коронавирус вице-мэра
- 14:02 Отозванного из Киева посла Грузии отправили на карантин
- 14:00 У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской украинскому журналисту
- 13:50 «Пленки Ермака»: одному из фигурантов сожгли мотоцикл, а другому – бросили гранату в авто
- 13:48 Актриса «Дизель Шоу» поделилась карантинным меню
- 13:43 Зеленский сделал важное заявление о дальнейшем смягчении карантина
- 13:31 Внук Софии Ротару презентовал новый трек
- 13:25 Маски – не главное: в Минздраве рассказали о подготовке ко второй волне коронавируса
- 13:22 Вспыхнул аппарат ИВЛ: появились новые детали смертельного пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге
В горсовете Кременчуга устроили переполох из-за подхватившего коронавирус вице-мэра
Заместитель городского головы Кременчуга (Полтавская область) Дмитрий Кравченко заболел коронавирусом. Напомним, на утро 12 мая в Полтавской области 248 зараженных COVID-19.
Заболевший чиновник 12 мая получил результаты ПЦР-теста, который сдал 9 мая. По его словам, чувствует он себя относительно хорошо, с первых дней находится на самоизоляции.
По словам другого заместителя Ольги Усановой, все, кто контактировал с Кравченко, пойдут на самоизоляцию. Заболевший курирует несколько направлений, в основном, в части Геокадастра, землеустройства и архитектуры. Возможно, руководителей этих управлений отправят на самоизоляцию.
Служащие Кременчугского горсовета паникуют и просят, чтобы всех их протестировали на коронавирус.
По данным «Кременчуцької газети», мэр Виталий Малецкий и его заместители из-за болезни Кравченко, уже сдали ПЦР-тесты на Covid-19.
Напомним, в конце апреля Кременчуг попал в скандал — врачей райбольницы обвинили в сокрытии информации о зараженных коронавирусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на кременчугском предприятии «Креатив-Агромаш» выпустили первую украинскую мобильную капсулу для транспортировки инфицированных COVID-19.98
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..