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Златан на роскошном Ferrari нарвался на необычный штраф (фото, видео)
Знаменитый футболист «Милана» Златан Ибрагимович, установивший рекорд в миланском дерби, нарушил шведское законодательство, когда 9 мая проехался на своем Ferrari Monza SP 2 по улицам Стокгольма, сообщает AS.
Несмотря на то, что 38-летний форвард не нарушал правила дорожного движения и не превышал скорость, ему все равно грозит штраф. Как выяснилось, лучший бомбардир в истории сборной Швеции не зарегистрировал свой автомобиль. Срок лицензии истек еще 30 марта, поэтому Ибрагимович не имел права водить свой Ferrari по улицам города.
Напомним, что Златан Ибрагимович купил себе роскошный автомобиль на день рождения в октябре. Стоимость Ferrari Monza SP 2, которых было выпущено 500 штук, составляет около 1,5 млн евро. Машина разгоняется до скорости 60 миль в час (96,56 км/ч) за 2,9 секунды. При этом Ferrari Monza SP 2 развивает максимальную скорость в 186 миль в час (299,34 км/ч).
Ferrari Златана Ибрагимовича стоит около 1,5 млн евро
Отметим, что Ибрагимович, находившийся с марта на родине, 11 мая вернулся в Италию. Теперь 38-летнему футболисту предстоит провести две недели на карантине, после чего он сможет возобновить тренировки с «Миланом».
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Фото Instagram189
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