26.64 / 26.92 28.63 / 29.10
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Златан на роскошном Ferrari нарвался на необычный штраф (фото, видео)

12:49 14 мая 2020
Златан Ибрагимович
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый футболист «Милана» Златан Ибрагимович, установивший рекорд в миланском дерби, нарушил шведское законодательство, когда 9 мая проехался на своем Ferrari Monza SP 2 по улицам Стокгольма, сообщает AS.

Несмотря на то, что 38-летний форвард не нарушал правила дорожного движения и не превышал скорость, ему все равно грозит штраф. Как выяснилось, лучший бомбардир в истории сборной Швеции не зарегистрировал свой автомобиль. Срок лицензии истек еще 30 марта, поэтому Ибрагимович не имел права водить свой Ferrari по улицам города.

Напомним, что Златан Ибрагимович купил себе роскошный автомобиль на день рождения в октябре. Стоимость Ferrari Monza SP 2, которых было выпущено 500 штук, составляет около 1,5 млн евро. Машина разгоняется до скорости 60 миль в час (96,56 км/ч) за 2,9 секунды. При этом Ferrari Monza SP 2 развивает максимальную скорость в 186 миль в час (299,34 км/ч).

Ferrari Златана Ибрагимовича стоит около 1,5 млн евро

Отметим, что Ибрагимович, находившийся с марта на родине, 11 мая вернулся в Италию. Теперь 38-летнему футболисту предстоит провести две недели на карантине, после чего он сможет возобновить тренировки с «Миланом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Зинченко рассказал, почему в «Манчестер Сити» ему дали прозвище Златан.

Фото Instagram

189

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лиза и бульдог

Женщину растерзал насмерть французский бульдог, которого она спасла, взяв домой из собачьего приюта

Дмитрий Козак

Россия и Германия провели переговоры по Донбассу без участия Украины: выяснились детали

Зеленский и Богдан

«Зеленский никогда не стал бы президентом без Богдана»: сделано неожиданное заявление

Разовый билет для проезда в метро

Стало известно, что будет с тарифами на транспорт в Киеве после карантина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер