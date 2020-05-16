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Степанов объяснил, почему украинцев не будут массово тестировать на коронавирус
Людей без симптомов и тех, кто не входит в группу риска не тестируют на коронавирусную болезнь в массовом порядке, так как это может вызвать обманчивое ощущение безопасности. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
«Начинать тестировать людей без симптомов, или без того, что они входят в группу риска, мы считаем, что это будет вызывать с эпидемиологической точки зрения, обманчивое ощущение безопасности», — сказал он.
Министр напомнил о том, что 15 мая в Киеве был подтвержден 81 случай больных в Дарницком доме-интернате для девушек.
«Когда у нас появилась первая информация о заболевших в этом доме-интернате, сразу были протестированы 182 человека, которые находились в интернате, и воспитатели и воспитанники», — сказал Степанов.
По его словам, среди заболевших в интернате было 53 воспитанника.
Как писали «ФАКТЫ», Степанов также сообщил, что в Украине за последние сутки подтверждено выздоровление от коронавирусной инфекции 433 человек. В целом, по сведениям Минздрава, выздоровели от COVID-19 4906 жителей Украины.87
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