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У киевлян две недели не будет горячей воды: в каких районах начались массовые отключения

Как только в столице ослабили карантин, предприятие «Киевтеплоэнерго» приступило к гидравлическим испытаниям на теплосетях, что влечет отключение горячей воды. Ранее, во время действия карантинных ограничений, столичные власти решили воздержаться от таких отключений.

К гидравлическим испытаниям приступили с 12 мая, и эта процедура — обязательный этап подготовки города к новому отопительному сезону. Ведь до его наступления надо проверить работу всех систем теплообеспечения, выявив изъяны для проведения ремонта. Отсутствие горячей воды — это дискомфорт для киевлян, но других путей подготовить к сети централизованной системы теплоснабжения нет. В этом году в Киеве планируют заменить 150 км наиболее аварийных трубопроводов.

Горячее водоснабжение отключено в пяти районах столицы (около 20 процентов столичных жилых зданий): Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Соломенском. Гидротесты продлятся две недели, до 25. Какие именно массивы и дома останутся без горячего водоснабжения, можно узнать также по ссылке.

В то же время предприятие «Киевтеплоэнерго» создало Telegram-канал, чтобы информировать киевлян по наиболее актуальным вопросам: о сроках выполнения гидравлических испытаний, модернизации энергетического комплекса столицы, о начислениях, оплате услуг и т. д.

«Киевтеплоэнерго» с «Центром коммунального сервиса» внедрили дистанционные сервисы, которые появились с введением противоэпидемических ограничений: клиенты могут получать онлайн-услуги, не выходя из дома. Этим воспользовались более 10 тысяч киевлян и более 50 тысяч горожан на карантине получили онлайн-консультации в Facebook и Skype. Такое онлайн-общение помогло повысить в период карантина количество онлайн-оплаты на 15 процентов, а количество транзакций за услуги теплообеспечения впервые достигло почти одного миллиона. Своевременная и полная оплата потребленных услуг является залогом стабильного обеспечения города коммунальными услугами.

Напомним, что получить консультацию специалиста «Центра коммунального сервиса» в Facebook та Skype можно: через сall-центр ЦКС — (044) 247−40−40; по дополнительным телефонам для передачи показаний; с помощью сервиса «дистанционное обслуживание»; через обратную связь на сайте https://cks.c

Ранее «ФАКТЫ» писали, как получить коммунальные услуги онлайн

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