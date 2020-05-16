Турция открывается для медицинских туристов из Украины: озвучены условия

Здоровье и медицина

Турция объявила об открытии с 20 мая своих границ для медицинских туристов из ряда стран, включая Украину. Условием является регистрация пациента в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ и соблюдение всех требований в рамках противодействия распространению коронавируса. Напомним, по состоянию на 12 мая Турция занимала 9 место в мире по количеству инфицированных.

Как сообщает Укринформ, Минздрав Турции принял специальную директиву по этому поводу.

В ней, в частности, говорится, что с пациентом могут прибывать не более двух сопровождающих. Всех их обяжут проходить тест на коронавирус в аэропорту.

Вместе с тем, если пациент и сопровождающие пройдут ПЦР-диагностику в своей стране не позднее, чем за 48 часов до поездки, экспресс-тестированию их не подвергнут.

Разрешение для медицинских туристов будет касаться в т. ч. хирургической онкологии, гинекологической онкологической хирургии, лучевой онкологии, нейрохирургии, гематологии, трансплантации органов и костного мозга и др.

В медицинских учреждениях, где будут проходить лечение пациенты из-за рубежа, для них выделят отдельные корпуса или этажи. Также требованием к этим больницам будет наличие реанимационного отделения, а также аппаратов для компьютерной томографии, МРТ.

Напомним, традиционный туризм в страны Европы может возобновиться уже в июне. Так, Италия готовится принимать туристов из стран Евросоюза и Шенгенской зоны с 3 июня, а в Испании, Чехии и странах Балтии уже разрабатывают правила для туристов. Об этом подробно в статье «ФАКТОВ» Туристический сезон-2020: какие зарубежные курорты и когда откроются для иностранцев.

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