26.60 / 26.83 28.55 / 28.95
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Турция открывается для медицинских туристов из Украины: озвучены условия

21:55 16 мая 2020
Турция открывается для медицинских туристов из Украины: озвучены условия
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Турция объявила об открытии с 20 мая своих границ для медицинских туристов из ряда стран, включая Украину. Условием является регистрация пациента в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ и соблюдение всех требований в рамках противодействия распространению коронавируса. Напомним, по состоянию на 12 мая Турция занимала 9 место в мире по количеству инфицированных.

Как сообщает Укринформ, Минздрав Турции принял специальную директиву по этому поводу.

В ней, в частности, говорится, что с пациентом могут прибывать не более двух сопровождающих. Всех их обяжут проходить тест на коронавирус в аэропорту.

Вместе с тем, если пациент и сопровождающие пройдут ПЦР-диагностику в своей стране не позднее, чем за 48 часов до поездки, экспресс-тестированию их не подвергнут.

Разрешение для медицинских туристов будет касаться в т. ч. хирургической онкологии, гинекологической онкологической хирургии, лучевой онкологии, нейрохирургии, гематологии, трансплантации органов и костного мозга и др.

В медицинских учреждениях, где будут проходить лечение пациенты из-за рубежа, для них выделят отдельные корпуса или этажи. Также требованием к этим больницам будет наличие реанимационного отделения, а также аппаратов для компьютерной томографии, МРТ.

Напомним, традиционный туризм в страны Европы может возобновиться уже в июне. Так, Италия готовится принимать туристов из стран Евросоюза и Шенгенской зоны с 3 июня, а в Испании, Чехии и странах Балтии уже разрабатывают правила для туристов. Об этом подробно в статье «ФАКТОВ» Туристический сезон-2020: какие зарубежные курорты и когда откроются для иностранцев.

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный «побочный эффект» COVID-19

Страшнее коронавируса: в Европе обнаружили смертельный "побочный эффект" COVID-19

в Киеве прооперировали аневризму больной COVID-19

«У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»

Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки (видео)

Некуда девать: под Киевом обанкротившийся фермер выбросил на свалку тонны морковки (видео)

Под Винницей пьяная женщина на авто сбила мать с двумя детьми (фото)

Под Винницей пьяная женщина на авто сбила мать с двумя детьми (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер