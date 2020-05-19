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Спорт

«Наполовину бог»: Ибрагимович предстал в необычном образе зловещего киногероя (фото)

19:32 19 мая 2020
Златан Ибрагимович
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович, который проехался по улицам родного Стокгольма на роскошном Ferrari Monza SP 2 и нарвался на штраф за использование незарегистрированного автомобиля, излишней скромностью никогда не страдал.

Вернувшись в Милан 11 мая, 38-летний футболист выложил фото на своей странице в Twitter, где он стоит на балконе своих апартаментов. «Бог вернулся и следит за тобой», — подписал швед.

Через пару дней Златан уже сравнил себя c популярным киногероем Джокером, которого мастерски исполнил в одноименном фильме Хоакин Феникс. «Наполовину бог, наполовину дьявол», – оставил комментарий форвард.

Отметим, что после возвращения в Италию Ибрагимович должен провести две недели на карантине, после чего сможет присоединиться к партнерам по команде. Напомним, после 26 туров, сыгранных в серии А, «Милан» располагается на седьмом месте, отставая от шестой позиции, дающей право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы, на три очка. На счету Златана, перешедшего в стан «росо-нерри» в начале января, три забитых мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович и Погба устроили челлендж на точность, приведя болельщиков в восторг.

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