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Здоровье и медицина

Общежития и центр реабилитации детей: стало известно о новых вспышках коронавируса в Киеве

12:49 20 мая 2020
Виталий Кличко
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Медики выявили три новых вспышки заболевания коронавирусом COVID-19 в Киеве. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

Как заявил Кличко, очаги распространения опасного заболевания обнаружили в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.

«В Киеве 3 новых очага вспышки COVID-19: общежитие на ул. Серповой (3 инфицированных, 7 контактных лиц из 340 жителей), общежитие на ул. Киквидзе (2 инфицированных (госпитализированы), 10 контактных лиц из 55 жителей), Центр социально-психологической реабилитации детей № 1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка)», — сказал мэр.

Всего за последние сутки в столице заболел 51 человек. За все время пандемии в Киеве зафиксировали 2410 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Ранее мэр Киева рассказал о восстановлении работы общественного транспорта.

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