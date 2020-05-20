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"Надеюсь, это не коронавирус": Игорь Ласточкин перенес воспаление легких (видео)

14:11 20 мая 2020
Игорь Ласточкин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Актер «95 Квартала» и тренер «Лиги Смеха» Игорь Ласточкин, продавший кубок победителя «Танців з зірками» ради спасения ребенка, мог переболеть коронавируосм. Об этом он рассказал Потапу и Позитиву в выпуске 2POPODCAST.

Игорь поделился, что заболел еще в феврале, обследование показало, что у него было воспаление легких. Тогда о коронавирусе еще так много не говорили, но Ласточкин не исключает, что перенес COVID-19.

«19 февраля мы снимали одну небольшую сцену для „Лиги Смеха“ на улице, я переохладился и получилось так, что начал кашлять. Постоянно кашлял и не мог понять, что происходит. Это еще не было коронавирусного бума. Симптомов не было. После того, как пропил 5 дней антибиотики и пришел на контрольную проверку, меня отправили на КТ, которое выявило у меня левостороннее воспаление. Не могу отрицать, что это не коронавирус, но очень надеюсь», — рассказал Ласточкин.

Ранее Оля Полякова рассказывала, что тяжело заболела во время гастролей в Америке. У нее и дочери Алисы были высокая температура и сильный кашель. Певица предполагает, что это мог быть коронавирус.

Напомним, лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин тяжело перенес воспаление легких. У него подозревали коронавирус, но тест оказался отрицательным.

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