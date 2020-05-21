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Культура и искусство

Не скучал на карантине: украинский режиссер снял фильм в собственной квартире (видео)

13:24 21 мая 2020
Кадр из фильма
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили ролик «Apple-man», который украинский режиссер Василий Москаленко снял в своей квартире во время карантина. Ранее в связи с пандемией коронавируса COVID-19 были отменены многие кинофорумы, поэтому решено провести масштабный онлайн-фестиваль.

«Режиссер Василий Москаленко снял украинский блокбастер у себя в квартире и сыграл сам все роли во время карантина. Это просто шедевр. Взрыв мозга», — сообщила в Twitter пользователь пані Альона.

Она опубликовала снятый ролик, который собрал в Twitter много восхищенных комментариев.

При этом в инстаграме было немало критических высказываний по этому видео.

«Не понимаю, почему в инстаграме столько негативных комментариев?» — удивляется пані Альона. По ее мнению, это видео «просто топ».

Ранее сообщалось, что в Украине кинопремию «Золота Дзиґа» вручили дистанционно.

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