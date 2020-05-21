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Не скучал на карантине: украинский режиссер снял фильм в собственной квартире (видео)
В сеть выложили ролик «Apple-man», который украинский режиссер Василий Москаленко снял в своей квартире во время карантина. Ранее в связи с пандемией коронавируса COVID-19 были отменены многие кинофорумы, поэтому решено провести масштабный онлайн-фестиваль.
«Режиссер Василий Москаленко снял украинский блокбастер у себя в квартире и сыграл сам все роли во время карантина. Это просто шедевр. Взрыв мозга», — сообщила в Twitter пользователь пані Альона.
Український режисер Василь Москаленко зняв український блокбастер у себе в квартирі і зіграв сам всі ролі під час карантину— пані Альона (@pani_alyona) May 20, 2020
Це просто шедевр pic.twitter.com/P79TXPo5cM
Она опубликовала снятый ролик, который собрал в Twitter много восхищенных комментариев.
При этом в инстаграме было немало критических высказываний по этому видео.
«Не понимаю, почему в инстаграме столько негативных комментариев?» — удивляется пані Альона. По ее мнению, это видео «просто топ».
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