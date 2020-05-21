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Возобновление работы метро в Киеве: озвучены требования к пассажирам
В карантин, который продлили в Украине до 22 июня, разрешили возобновить работу метро с 25 мая.
В связи с этим пассажиры подземки должны будут выполнять определенные рекомендации — соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности.
Как сообщает «Сегодня», в Киевском метро на станциях, перронах и возле касс уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Проводится ежедневная дезинфекция вагонов специальным средством, также обрабатываются дважды в день пассажирские зоны.
Пассажиров постоянно будут информировать о мерах безопасности всеми имеющимися каналами, в том числе и аудиозаписями.
Будут ли ограничения на вход в вагоны, в столичном метрополитене пока не знают.
Напомним, после возобновления работы метро в Киеве киевляне и гости столицы смогут ездить в подземке только по электронным билетам.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»506
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