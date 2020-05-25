«Дети боятся»: экс-жена Сереги нашла сыновей (фото)

Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо, заявившая о том, что музыкант увез их общих сыновей в неизвестном направлении, спустя несколько месяцев нашла детей. Они оказались в одном из отельных комплексов в Харькове. Получив информацию об этом, она вместе с журналистами отправилась туда. На территории она увидела мальчика на велосипеде. Им оказался младший сын Платон. Как прошла встреча, Полина подробно описала в Instagram. Она утверждает, что ребенок был напуган, боялся общаться с ней.

«Поведение ребёнка очень сильно изменилось. Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу — сейчас просто боятся ко мне подойти и крепко обнять, как они того хотят. Раннее Марк и Платон всегда проживали со мной. Дети были абсолютно далеки от материального мира! У нас была крепчайшая связь, но четыре месяца сделали своё дело как это и было запланировано их отцом!», — пишет Полина.

Платон явно не ожидал увидеть маму, и был обескуражен, не знал, как с ней говорить. На попытки Полины обнять его, найти общий язык, он опасался, что их увидит звездный папа, переживал, что мама не сможет его обеспечить.

«Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: „Ты не обеспеченная“, „как мы будем зарабатывать“ — деньги, деньги, деньги плюс и другие манипуляции как, например, состояние здоровья дедушки», — пишет Полина.

Она просила Платона позвать старшего брата. Младший сын уехал, но вернулся один. Как утверждает Полина, старший сын побоялся выходить к ней, потому что боялся больше никогда ее не увидеть.

Бывшая жена Сереги считает, что дети напуганы о «обработаны». Полина подозревает, что Серега специально настроила сыновей против нее.

«Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое — оговорить родную мать. Это чудовищная низость! В результате этой адской разлуки наша нерушимая связь была подорвана», — утверждает Ололо.

Сейчас продолжаются судебные разбирательства по поводу определения места жительства детей. Ближайшее заседание назначено на 22 июня. К тому времени младшему сыну исполнится 10 лет и он сможет заявить в суде, с кем хочет жить.

«До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала и это всё закончилось, они категорически не хотели жить в Харькове с отцом, они умоляли вернуть их в прежний ритм и в свою родную киевскую школу. Сейчас ситуация поменялась! Отец тянет время к августу, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции», — считает Полина.

Она утверждает, что Серега не позволяет ей видеться с детьми. Ранее она шокировала подробностями его образа жизни. Серега ситуацию не комментирует.

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