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Шоу-бизнес

Экс-жена Сереги шокировала новыми подробностями о нем

15:32 19 мая 2020
Полина Ололо
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Бывшая жена рэпера Сереги, который увез их общих сыновей в неизвестном направлении, Полина Ололо продолжает бороться за детей и снова обратилась за помощью. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с детьми и новый пост с криком о помощи. Говорит, что решила вынести личные проблемы в публичную плоскость, чтобы привлечь внимание общественности и правоохранителей. Своих детей Полина не видела уже больше года, также она не может общаться с ними по телефону.

«Мне четко дали понять, что детей я не увижу. Это переходит все грани дозволенного в жизни маленьких детей и Закона!!! Вывоз за границу по поддельным документам это уголовная ответственность для него и для нотариуса (конечно мы направили все письма, что бы их остановить). Зависимость Сергея, которая длится уже не первый год, и выходить в трезвый мир он может только благодаря капельницам, об этом знают весь наш близкий круг общения. Так же подтвердили, что с прошлого проекта „ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ“ его выгнали именно по этой причине», — написала Полина.

Она утверждает, что имеет доказательства, которые предоставит в суде.

«Из за искривлённой реальности, человек не может трезво оценивать ситуацию и вообще воспитывать детей который и не воспитывал никогда. Я не могу доверить человеку детей, которых на завтрак кормит семечками, от этого просто у меня разрывается сердце», — пишет бывшая жена Сереги.

Напомним, Полина Ололо обвинила бывшего мужа в том, что он похитил их общих детей и не дает ей возможности общаться с ними. Где сейчас находятся мальчики и их отец, женщина не знает. Предполагает, что Серега мог увезти их за границу. Звездный отец ситуацию не комментирует.

В поддержку Полины выступили многие звезды шоу-бизнеса. За нее вступилась певица Слава Каминская.

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