Происшествия

В Киеве машина влетела в остановку с людьми: фото с места ЧП

В Киеве на улице Олены Телиги автомобиль влетел в остановку, на которой находились три человека. Ранее подобное ДТП произошло на столичной Дарницкой площади.

Как сообщает «Киев Оперативный», одного пострадавшего увезли медики.

Водитель автомобиля Hyundai, который врезался в остановку, утверждает, что его подрезали — он был вынужден выкрутить руль, в резался в другую машину, после чего вылетел на остановку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на бульваре Перова, 25 автомобиль Renault Logan на скорости въехал в остановку с людьми. Водитель авто погиб на месте, пострадали еще два человека.

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