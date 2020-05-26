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В Киеве машина влетела в остановку с людьми: фото с места ЧП
В Киеве на улице Олены Телиги автомобиль влетел в остановку, на которой находились три человека. Ранее подобное ДТП произошло на столичной Дарницкой площади.
Как сообщает «Киев Оперативный», одного пострадавшего увезли медики.
Водитель автомобиля Hyundai, который врезался в остановку, утверждает, что его подрезали — он был вынужден выкрутить руль, в резался в другую машину, после чего вылетел на остановку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на бульваре Перова, 25 автомобиль Renault Logan на скорости въехал в остановку с людьми. Водитель авто погиб на месте, пострадали еще два человека.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?