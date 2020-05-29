26.67 / 27.21 29.15 / 29.90
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Везде одни нацисты": Россия пожаловалась в ООН на украинскую компьютерную игру

6:55 29 мая 2020
Игра
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Похоже, ослепленные победобесием путинские пропагандисты всеми силами пытаются увидеть в любой альтернативной их точке зрения на Вторую мировую войну попытку «украсть великую Победу», и никак не меньше.

Так, на днях представительство России при ООН в Женеве обратилось к верховному комиссару по правам человека и Совета по правам человека Организации с просьбой «отреагировать» на украинскую компьютерную игру Strategic Mind: Blitzkrieg, которая якобы «прославляет нацизм и международных преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом».

Такое сообщение российское дипломатическое представительство обнародовало в Twitter.

В сообщении представительства РФ при ООН был показан скриншот с видео, которое иллюстрирует игру. На нем Гитлер наблюдает за военным парадом на Красной площади.

Игра привлекла внимание не только российского диппредставительства, но и российских СМИ. Так, ее обсудили в шоу «60 минут» на канале «Россия-1», где заявляли, в частности, что игра «пропагандирует нацизм», и вообще «нацисты руководят» Украиной.

В то же время руководитель студии-разработчика Strategic Mind: Blitzkrieg Игорь Тимошенко пытался пояснить, что игра никоим образом не прославляет нацистскую идеологию; более того, все нацистские символы оттуда убрали.

«Мы стараемся создать игры, которые покажут Вторую мировую войну под углом зрения разных стран. Мы уже выпустили Strategic Mind: The Pacific, где показаны США и Япония. Теперь мы повествуем историю Германии. А дальше — планируем перейти к СССР и союзников», — говорится в заявлении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в самой России истерия по поводу победы в войне приняла характер кощунственного ритуала с вывешиванием окровавленных детей и дикими танцами с винтовками.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

Игра

"Везде одни нацисты": Россия пожаловалась в ООН на украинскую компьютерную игру

Стас Костюшкин

Экс-участник группы «Чай вдвоем» рассказал, как стал жертвой изнасилования в восемь лет

Сыпь на коже

Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер