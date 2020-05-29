- 07:11 Дожди и днем, и ночью: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
- 06:55 "Везде одни нацисты": Россия пожаловалась в ООН на украинскую компьютерную игру
- 06:30 Названы семь возможных видов сыпи при коронавирусе
- 05:55 Неустанный борец с "фейками":Трамп пригрозил закрыть Twitter
- 05:25 В ОБСЕ уличили боевиков в наглом нарушении минских соглашений: о чем идет речь
- 04:55 Самый опасный сценарий: стало известно, почему на Земле погибли динозавры
- 04:25 Экс-участник группы «Чай вдвоем» рассказал, как стал жертвой изнасилования в восемь лет
- 03:32 На принципах Хельсинки и Минска: в ЕС снова заявили о поддержке территориальной целостности Украины
- 03:09 Спасет медиков от заражения: в Дании создали роборуку для тестирования пациентов на коронавирус
- 02:30 Работа из дома: 52-летняя телеведущая восхитила фанатов фото в бикини на карантине
- 01:59 Простила шалунишку: мать Неймара вернулась к 22-летнему киберспортсмену-бисексуалу
- 01:30 По сценарию гриппа: в Минздраве объяснили, как намерены избежать карантина при второй волне COVID-19
"Везде одни нацисты": Россия пожаловалась в ООН на украинскую компьютерную игру
Похоже, ослепленные победобесием путинские пропагандисты всеми силами пытаются увидеть в любой альтернативной их точке зрения на Вторую мировую войну попытку «украсть великую Победу», и никак не меньше.
Так, на днях представительство России при ООН в Женеве обратилось к верховному комиссару по правам человека и Совета по правам человека Организации с просьбой «отреагировать» на украинскую компьютерную игру Strategic Mind: Blitzkrieg, которая якобы «прославляет нацизм и международных преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом».
Такое сообщение российское дипломатическое представительство обнародовало в Twitter.
В сообщении представительства РФ при ООН был показан скриншот с видео, которое иллюстрирует игру. На нем Гитлер наблюдает за военным парадом на Красной площади.
Игра привлекла внимание не только российского диппредставительства, но и российских СМИ. Так, ее обсудили в шоу «60 минут» на канале «Россия-1», где заявляли, в частности, что игра «пропагандирует нацизм», и вообще «нацисты руководят» Украиной.
В то же время руководитель студии-разработчика Strategic Mind: Blitzkrieg Игорь Тимошенко пытался пояснить, что игра никоим образом не прославляет нацистскую идеологию; более того, все нацистские символы оттуда убрали.
«Мы стараемся создать игры, которые покажут Вторую мировую войну под углом зрения разных стран. Мы уже выпустили Strategic Mind: The Pacific, где показаны США и Япония. Теперь мы повествуем историю Германии. А дальше — планируем перейти к СССР и союзников», — говорится в заявлении.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в самой России истерия по поводу победы в войне приняла характер кощунственного ритуала с вывешиванием окровавленных детей и дикими танцами с винтовками.47
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»