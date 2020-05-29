Мир

"Везде одни нацисты": Россия пожаловалась в ООН на украинскую компьютерную игру

Похоже, ослепленные победобесием путинские пропагандисты всеми силами пытаются увидеть в любой альтернативной их точке зрения на Вторую мировую войну попытку «украсть великую Победу», и никак не меньше.

Так, на днях представительство России при ООН в Женеве обратилось к верховному комиссару по правам человека и Совета по правам человека Организации с просьбой «отреагировать» на украинскую компьютерную игру Strategic Mind: Blitzkrieg, которая якобы «прославляет нацизм и международных преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом».

Такое сообщение российское дипломатическое представительство обнародовало в Twitter.

В сообщении представительства РФ при ООН был показан скриншот с видео, которое иллюстрирует игру. На нем Гитлер наблюдает за военным парадом на Красной площади.

Игра привлекла внимание не только российского диппредставительства, но и российских СМИ. Так, ее обсудили в шоу «60 минут» на канале «Россия-1», где заявляли, в частности, что игра «пропагандирует нацизм», и вообще «нацисты руководят» Украиной.

В то же время руководитель студии-разработчика Strategic Mind: Blitzkrieg Игорь Тимошенко пытался пояснить, что игра никоим образом не прославляет нацистскую идеологию; более того, все нацистские символы оттуда убрали.

«Мы стараемся создать игры, которые покажут Вторую мировую войну под углом зрения разных стран. Мы уже выпустили Strategic Mind: The Pacific, где показаны США и Япония. Теперь мы повествуем историю Германии. А дальше — планируем перейти к СССР и союзников», — говорится в заявлении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в самой России истерия по поводу победы в войне приняла характер кощунственного ритуала с вывешиванием окровавленных детей и дикими танцами с винтовками.

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