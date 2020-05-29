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Спорт

Влада Седан рассказала, где пройдет свадьба с Зинченко (фото)

17:37 29 мая 2020
Александр Зинченко и Влада Седан
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Пара футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко и известной телеведущей Влады Седан, наверное, одна из самых обсуждаемых в спортивной сфере. После того, как спортсмен сделал предложение девушке на газоне главной арены страны, НСК «Олимпийский», болельщики теряются в догадках, когда и где состоится свадьба.

Влада пролила немного света на данный вопрос в интервью блогу Real Football на сайте Tribuna. «Свадьба 100% будет в Украине, других вариантов мы даже не рассматривали. С датой до сих пор не определились, а платье уже давно ждет», — рассказала девушка о сокровенном. Также на вопрос о характерах Седан отметила, что они с возлюбленным «два сапога пара, которые притянулись», а чертой характера, которая ее больше всего раздражает в футболисте, назвала его порой чрезмерную серьезность.

Влада утверждает, что свадебное платье уже давно ждет своего часа

Отметим, что Александр родом из Радомышля, что в Житомирской области, а Влада родилась в Виннице, куда во время карантина ездила вместе с женихом в гости к своим родителям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Влада Седан боится больше всего в жизни перепутать своего жениха Зинченко со звездой «МанСити» Де Брюйне.

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