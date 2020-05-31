Чужая квартира, машина отца и 8 миллионов наличными: "слуга народа" Тищенко показал доходы

Политика

Заместитель главы фракции «Слуга народа», народный депутат и «любитель маршруток» Николай Тищенко задекларировал свои доходы за 2019 год. Напомним, президент Владимир Зеленский сделал это 30 мая.

Как следует из размещенного на портале е-деклараций документа, всего за год Тищенко заработал 596 тысяч гривен (в т.ч. 174 тысячи были получены качестве заработной платы народного депутата, 157 тысяч — как возмещение выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, 31 тысяча — в качестве компенсации за проезд и 22,3 тысячи гривен — «дополнительное благо» от партии «Слуга народа».

Супруга депутата Алла Барановская в 2019 году заработала своей предпринимательской деятельностью 293,2 тысячи гривен.

Судя по объему задекларированных наличных — 7,9 млн грн, 37 тысяч долларов и EUR11 тысяч евро, — Тищенко не верит в надежность отечественных банков. Самую большую сумму он хранит в банке «Глобус» — 29,7 тысячи гривен и 10(!) евро, а на счету в государственном ПриватБанке хранятся лишь 17 гривен. Еще полторы тысячи долларов остаются за океаном — в Bank of America (Майами).

В числе задекларированных объектов недвижимости нардепа — квартира в Киеве площадью 158,1 кв. м (стоимость 7,55 млн грн), которая принадлежит Виталию Ситаку и используется Тищенко. Сам он с 2014 года владеет совместно (с долей 25,55%) еще с тремя гражданами Украины нежилым помещением в Киеве площадью 283,5 кв.м.

Автопарк Тищенко включает Mercedes-Benz S400 (2019 года выпуска), который он приобрел 23 августа 2019 года за 2,635 млн гривен. Также с июня 2018 года он пользуется автомобилем Audi A8, принадлежащем отцу.

Кроме того, Mercedes-Benz CLA250 (приобретен в феврале 2016 года) задекларировала Алла Барановская.

Тищенко показал 3 единицы часов Rolex, 2 — Audemars Piguet, 2 — Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham, а Барановская — куртку Yves Salomon, сумки Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, клатчи от Valentino, Dior, Chanel, кольцо с бриллиантами и серьги с бриллиантами Tiffani&Co, кольцо и браслет Cartier, кольцо Bulgari, 2 часов Rolex, часы Cartier, Tiffany&Co, Bulgari, Audemars Piguet.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какие доходы задекларировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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