Беременная Alyosha намекнула на двойню (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Alyosha, в семье которой скоро появится девочка, заинтриговала сеть новым фото. Артистка показала внушительный животик и оставила под фото неоднозначный комментарий.

«Сколько девочек на этом фото?» — поинтересовалась звезда.

Подписчики предположили, что таким образом Alyosha намекнула на двойню. Возможно, у нее родится не одна, а две девочки.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» певица говорила, что ее муж Тарас Тополя мечтал о двойне. Но заверила, что носит одного ребенка.

О второй беременности также рассказала победительница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева.

Фото Instagram.com/alyoshasinger

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