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Беременная Alyosha намекнула на двойню (фото)
Популярная певица Alyosha, в семье которой скоро появится девочка, заинтриговала сеть новым фото. Артистка показала внушительный животик и оставила под фото неоднозначный комментарий.
«Сколько девочек на этом фото?» — поинтересовалась звезда.
Подписчики предположили, что таким образом Alyosha намекнула на двойню. Возможно, у нее родится не одна, а две девочки.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» певица говорила, что ее муж Тарас Тополя мечтал о двойне. Но заверила, что носит одного ребенка.
О второй беременности также рассказала победительница шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева.
Фото Instagram.com/alyoshasinger241
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