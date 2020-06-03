Петросян не живет с молодой женой: названы причины

Шоу-бизнес

Российский юморист Евгений Петросян, который ранее официально подтвердил свой брак с Татьяной Брухуновой, не живет с молодой женой

Об этом пишет кп.ру, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, живут супруги на одном этаже, но в разных квартирах. Это журналистам подтвердили сотрудники компании, которая проводила дезинфекцию в доме.

«Мы проводили дезинфекцию во всех квартирах. Охранник жилого комплекса пояснил, что на этаже две квартиры: в одной живет Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке — Брухунова. Почему-то им удобнее так — на близком расстоянии, но не в одной квартире. И когда мы увидели их жилплощадь, сразу стало ясно, что живут они врозь», — рассказал сотрудник бригады.

По словам этого сотрудника, в квартире Петросяна было все очень чисто и опрятно.

«Он был немногословен: „Проходите, занимайтесь своим делом“. Он в быту, в домашней одежде, совсем не такой помпезный, как на экране телевизора или на фото в соцсетях. Там он как огурчик, гладенький, бодрый, напомаженный. А тут мы увидели пожилого, уставшего, ссутулившегося человека. В своих мыслях, раздумьях. Нас он просто не видел. Поздоровался и выбросил нас из головы», — отметил собеседник издания.

Описал он и саму квартиру. «По всей обстановке было видно, что хозяин педант. Все четко продумано. Никаких лишних вещей. Каждый предмет имеет свое место и предназначение, все по полочкам. Сдержанно, просто, в квартире ни пылинки. Стол в кабинете напоминает прокурорский — закрыт чем-то вроде зеленого сукна, пресс-папье для бумаг старинное, карандаши остро наточены. Идеальный порядок», — восхитился дезинфектор.

А вот квартира супруги Петросяна была не такой. «Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ. Мне показалось, несколько несуразно. Зашли в ванную — я обратил внимание, что зубная щетка электрическая, и только одна. Второй нет. Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Никаких признаков, что он там мог бы жить. Если только зашел и ушел. Чисто женская квартира. И в квартире, где живет Петросян, тоже нет ни одной женской вещи», — подчеркнул собеседник издания.



Он также отметил, что в квартире Брухуновой помощница как раз готовила обед, а потом отнесла все в тарелках Петросяну. А еще в квартире не было ребенка, о котором все говорят. «Ни памперсов, ни детских погремушек, ничего. Если в квартире дети, это ведь сразу видно», — резюмировал он.

Как пишет «7days.ru», в этом нет ничего странного. По информации СМИ, Петросян женился на своей помощнице, чтобы использовать ее в качестве «депозитария». Он переписывает на нее квартиры, дорогие вещи, все, чем может заинтересоваться налоговая. «С Евгением Вагановичем работает трейдер, благодаря которому он и стал миллиардером. Однако он, похоже, не хочет, что „светить“ свои доходы», — говорится в материале.

Брухунова же получает дорогие подарки, «сладкую жизнь», поездки, жилье.

А вот история с ребенком — часть этого плана. Пара всячески подогревает слухи, чтобы создать видимость семьи, а ребенка не существует, считают журналисты.

Напомним, что ранее бывшая жена Петросяна Елена Степаненко унизила Татьяну Брухунову.

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