- 23:07 Лолита Милявская с «отрезанной» головой напугала поклонников новым видео
- 23:03 Адвокат похищенного на админгранице с Крымом украинского военного рассказал, чего от него добивается ФСБ
- 22:39 Протесты в США всколыхнули сотни тысяч людей в Европе и Австралии
- 22:38 В лучших традициях Лукашенко: Зеленский публично отчитал главу «Укрэксимбанка»
- 22:09 «Забыли и идем дальше»: Резников заявил, что идея создания Консультативного совета уже не актуальна
- 21:42 Зеленский нарушил карантин на глазах у главного санврача: поход в кафе может дорого обойтись
- 21:14 Слава Каминская раскрыла подробности своей первой эротической съемки
- 21:03 Протесты в США: глава Пентагона пошел против Трампа
- 20:38 «Хочу прояснить факты»: Притула впервые на русском языке обратился к боевикам на Донбассе
- 20:37 Стрельба на рынке «7-й километр»: нападавшими оказались работники охранной фирмы
- 20:19 Бывший клуб футболиста сборной Украины Калитвинцева изгнан из еврокубков на один сезон
- 20:15 Обстрелял из автомата и бросил гранату: в Ровно объявили подозрение мужчине, пытавшемуся убить судью
Лолита Милявская с «отрезанной» головой напугала поклонников новым видео
Певица Лолита Милявская, которая в шутку пыталась засунуть голову в петлю на реквизитной виселице, снова удивила поклонников. Артистка презентовала новую песню «Кислород» и выпустила тизер провокационного клипа. Видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. В тизере певица предстает в образе лысой куклы в «разобранном» виде. Голова лежит в коробке вместе с другими частями тела.
Поклонники в комментариях отмечают, что «песня классная, но смотреть жутко».
Напомним, Лолита Милявская развелась с пятым мужем. После разрыва певица заметно похудела и сделала пластику лица. Говорит, что закрутила новый роман.44
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт