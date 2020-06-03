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Шоу-бизнес

Лолита Милявская с «отрезанной» головой напугала поклонников новым видео

23:07 3 июня 2020
Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская, которая в шутку пыталась засунуть голову в петлю на реквизитной виселице, снова удивила поклонников. Артистка презентовала новую песню «Кислород» и выпустила тизер провокационного клипа. Видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. В тизере певица предстает в образе лысой куклы в «разобранном» виде. Голова лежит в коробке вместе с другими частями тела.

Поклонники в комментариях отмечают, что «песня классная, но смотреть жутко».

Напомним, Лолита Милявская развелась с пятым мужем. После разрыва певица заметно похудела и сделала пластику лица. Говорит, что закрутила новый роман.

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