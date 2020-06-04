Детей на Буковине «косит» опасная инфекция, число заболевших стремительно растет

Здоровье и медицина

В Черновицкой области резко возросло число детей, которые болеют коклюшем. Специалисты видят причину в том, что неудовлетворительно проводится вакцинация.

Как сообщает Черновицкая ОГА, за 4 месяца 2020 года зарегистрировали 79 случаев заболевания, а за аналогичный период прошлого года их было всего 6.

«Это более чем десятикратный рост. Число заболевших увеличилось в Кельменецком, Выжницком, Новоселицком и Кицманском районах», — рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения ОГА Мария Полищук.

По ее словам, такой факт свидетельствует о том, что в этих районах детям делали недостаточное количество прививок АКДС — в некоторых регионах вакцинировали только 10% детей от плана.

«В марте в области приостанавливали плановую вакцинацию из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Однако в апреле ее восстановили, поэтому родителям следует обратиться к педиатрам или своим семейным врачам относительно прививок. Все вакцины в области есть», — утверждает Мария Полищук.

Ранее сообщалось, что симптомы коронавируса напоминают коклюш.

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