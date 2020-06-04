Сильнейший ливень превратил улицы Мукачево в реки (фото, видео)

Украина

Ливни, которые вот уже несколько дней не покидают Украину, принесли в Днепр град. В Киеве после дождя видели красивую радугу. А в Мукачево за несколько минут выпала месячная норма осадков и превратила город в Венецию.

Затопило Первомайскую набережную, улицу Небесной сотни, улицу Мира и другие. Дождь кончился, но по улицам неслись потоки воды, которые сложно преодолеть на машине.

Из-за аномальных осадков ливневая канализация оказалась перегруженной.

По данным автоматизированной гидрологической станции Мукачево, в течение нескольких минут вечером 4 июня выпало более 54 мм осадков, сообщает Мukachevo.net.

По данным синоптиков, следующая неделя на большей части Украины будет жаркой и, преимущественно, сухой. Но в западных областях ливни не прекратятся.

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