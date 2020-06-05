Украина

В Киеве перед выходными не откроют кафе и рестораны: Кличко выступил с заявлением

После того, как в Минздраве заявили, что Киев и еще ряд областей по показателям не готовы к очередному этапу ослабления карантинных мер, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что открытие ресторанов, кафе и бассейнов в городе отложили.

«Один из трех показателей в столице — количество заболевших на 100 тысяч жителей за последнюю неделю — превышает норму. Он составляет 14,9 при норме менее 12. Комиссиия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит вопрос об открытии заведений отдельно, исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. Это будет уже на следующей неделе», — сказал во время брифинга мэр Киева.



По словам Виталия Кличко, заболевание коронавирусной инфекцией было подтверждено у директора школы 197, которого положили в больницу. В этой школе работают более 120 педагогов и техперсонала. Накануне директор была в департаменте Минобразования и общалась с коллегами из других школ, в том числе и теми, кто работает над организацией проведения внешнего независимого оценивания. Мэр подчеркнул, то контактных лиц отправили на самоизоляцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 553 человек, по состоянию на утро 5 июня в Украине зарегистрированы 25 964 случаев заболевания COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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