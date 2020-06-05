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Тищенко похвастался, что доставил на детские площадки песок: в сети смеются
Ресторатор Николай Тищенко, один из кандидатов от «Слуги народа» на пост мэра Киева на осенних выборах этого года, завез песок на детские площадки в Святошинском районе столицы.
Своим «достижением» нардеп похвастался в Facebook, опубликовав фото песочниц до и после «акции».
«Мы отреагировали на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках и совместно с управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало», — написал Тищенко, отметив, что «улучшили почти 30 адресов».
В сети с сарказмом отреагировали на новость, отметив, что времена меняются, а методы остаются старые: о людях власть имущие начинают вспоминать только перед выборами.
Напомним, принять участие в партийных праймериз на должность мэра Киева изъявили желание 4 нардепа от «Слуги народа». За кресло киевского градоначальника вновь хочет побороться Виталий Кличко. О своем желании баллотироваться на этот пост заявлял и шоумен Сергей Притула.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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