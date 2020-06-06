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Большинство – не украинцы: в Нацполиции сосчитали количество "воров в законе" в стране
Принятие Верховной Радой закона о том, что «воров в законе» могут наказать лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества за создание и участие в преступном сообществе было принято с большим трудом, так как на депутатов оказывалось огромное давление.
Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«Принят вчера закон. И я хотел бы отойти немного от юридических терминов для того, чтобы пояснить простым языком, чтобы каждый гражданин Украины понимал, что мы приняли. Какая наша цель. Цель не только Национальной полиции, но я думаю, что цель власти в Украине», — сказал он.
По словам Клименко, принятие закона стало большим достижением, так как минувший созыв Верховной Рады не смог проголосовать его — настолько значительным было давление на депутатов Верховной Рады.
Дело дошло только до обсуждения.
«И поэтому я хочу сказать по вчерашнему дню, по вчерашнему голосованию — 236 голосов депутатов, которые не испугались принять такое решение», — отметил Клименко.
Также глава Нацполиции назвал количество «воров в законе», проживающих в Украине.
«Мы говорим о 15−25 „воров в законе“, которые находятся в Украине, но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство „воров в законе“ — не украинцы; украинцев менее 6%. В мире где-то 450 „воров в законе“, в Украину периодически заезжают около 50, и очень часто эти „воры в законе“ руководят преступными организациями на расстоянии. Но вдумайтесь: 10 процентов „воров в законе“ осело в Украине», — сказал глава Нацполиции.
По словам Клименко, большинство «воров в законе» — это грузины, русские, но не украинцы.
Председатель Нацполиции также добавил, что деньги от «работы» криминальных группировок оседают в карманах «воров в законе».
В то же время еще один участник программы — экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе сравнил ситуацию с «ворами в законе» в Украине и в Грузии, и отметил, что в нашей стране «воры в законе» не имеют влияния в обществе, но контролируют тюрьмы.
И если бы госаппарат имел волю, то проблему можно было бы решить за месяц-два.
«Ликвидировать „воров в законе“ можно, если МВД, прокуроры и судьи не будут продавать им свободу», — резюмировал Сакварелидзе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Грузии дошло до того, что «воры в законе» подали в суд на президента страны.12
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