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Троица 2020: поздравления, открытки, смс
Троица — прекрасный повод, чтобы отправить дорогому человеку красивую открытку и написать хорошее пожелание.
А «ФАКТЫ» собрали для вас такие открытки и пожелания.
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Сегодня праздник тихий, светлый —
Святая Троица пришла!
И пожелать хочу в день этот
Тебе здоровья и тепла!
Блестят глаза, сияют лица
Огнём любви и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Всё то, о чём мечтаешь ты!
***
С великой Троицей святою!
Пусть на душе царит покой,
И светит солнце над землею,
Бог одаряет добротой!
Пусть все дела ведут к успеху,
Не посещает вовсе грусть,
И в жизни радости и смеху
Найдется много места пусть!
***
С великой Троицей святой
Тебя от сердца поздравляю,
Пусть светлый ангел за спиной
От всех невзгод оберегает!
Пусть благодать сойдёт с небес,
В душе гармония пребудет,
И станет жизнь полна чудес,
И счастье дом твой не забудет!
***
По мягкому ковру из трав душистых
К нам светлый праздник Троицы пришел,
Как летний воздух светлый, добрый чистый,
Вошел в пределы городов и сел,
Желаю счастья искренне, сердечно,
Чтоб веры огонек твой не затух,
И пусть с тобою пребывают вечно
Наш Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух!
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