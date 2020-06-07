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Троица 2020: поздравления, открытки, смс

0:21 7 июня 2020
Троица

Троица — прекрасный повод, чтобы отправить дорогому человеку красивую открытку и написать хорошее пожелание.

А «ФАКТЫ» собрали для вас такие открытки и пожелания.

Читайте также: Поздравления с Троицей: лучшие пожелания и яркие открытки

Троица

Сегодня праздник тихий, светлый —
Святая Троица пришла!
И пожелать хочу в день этот
Тебе здоровья и тепла!

Блестят глаза, сияют лица
Огнём любви и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Всё то, о чём мечтаешь ты!

Троица
***
С великой Троицей святою!
Пусть на душе царит покой,
И светит солнце над землею,
Бог одаряет добротой!

Пусть все дела ведут к успеху,
Не посещает вовсе грусть,
И в жизни радости и смеху
Найдется много места пусть!

Троица
***
С великой Троицей святой
Тебя от сердца поздравляю,
Пусть светлый ангел за спиной
От всех невзгод оберегает!

Пусть благодать сойдёт с небес,
В душе гармония пребудет,
И станет жизнь полна чудес,
И счастье дом твой не забудет!

Троица
***
По мягкому ковру из трав душистых
К нам светлый праздник Троицы пришел,
Как летний воздух светлый, добрый чистый,
Вошел в пределы городов и сел,
Желаю счастья искренне, сердечно,
Чтоб веры огонек твой не затух,
И пусть с тобою пребывают вечно
Наш Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух!

Троица
Также читайте о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

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