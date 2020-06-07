Троица 2020: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

Троица — прекрасный повод, чтобы отправить дорогому человеку красивую открытку и написать хорошее пожелание.

А «ФАКТЫ» собрали для вас такие открытки и пожелания.

Сегодня праздник тихий, светлый —

Святая Троица пришла!

И пожелать хочу в день этот

Тебе здоровья и тепла!

Блестят глаза, сияют лица

Огнём любви и доброты.

Пускай в день Троицы свершится

Всё то, о чём мечтаешь ты!



***

С великой Троицей святою!

Пусть на душе царит покой,

И светит солнце над землею,

Бог одаряет добротой!

Пусть все дела ведут к успеху,

Не посещает вовсе грусть,

И в жизни радости и смеху

Найдется много места пусть!



***

С великой Троицей святой

Тебя от сердца поздравляю,

Пусть светлый ангел за спиной

От всех невзгод оберегает!

Пусть благодать сойдёт с небес,

В душе гармония пребудет,

И станет жизнь полна чудес,

И счастье дом твой не забудет!



***

По мягкому ковру из трав душистых

К нам светлый праздник Троицы пришел,

Как летний воздух светлый, добрый чистый,

Вошел в пределы городов и сел,

Желаю счастья искренне, сердечно,

Чтоб веры огонек твой не затух,

И пусть с тобою пребывают вечно

Наш Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух!



Также читайте о том, что можно и что нельзя делать в этот день.

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