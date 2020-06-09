Перед смертельным ДТП Ефремов едва не устроил другую аварию (видео)

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Российский актер Михаил Ефремов, устроивший пьяное ДТП, в котором погиб случайный водитель, за 30 секунд до столкновения едва не устроил еще одну аварию. На повороте он подрезал другое авто, и спокойно поехал дальше. Видео момента попало в сеть. Потом Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой».

Как сообщают СМИ, авария с Ефремовым — не случайность. Он систематически нарушал ПДД. За пять месяцев, с января по май 2020 года, Ефремову было выписано 10 штрафов, которые исправно оплатил.

«С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД», — цитирует ТАСС ответ на запрос в правоохранительные органы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, за два с половиной года Михаилу Ефремову было выписано 29 штрафов на общую сумму 81 тысяча рублей. В основном актер игнорировал оплату парковки. Также Ефремова 6 раз привлекали к административной ответственности.

«И каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь штрафовали», — пишет Mash. Проверкой работы ГИБДД в отношении Ефремова занялась прокуратура.

«Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения», — пишет ТАСС.

Также из-за пьянства Ефремова срывались спектакли и мероприятия, он неоднократно выходил на сцену «под мухой».

Коллеги актера пока довольно сдержанно высказываются об аварии с Ефремовым. Телеведущая Тутта Ларсен молчать не стала и категорично заявила, что все, кто знал о пагубном пристрастии актера и молчал, потакал, также виноваты в случившемся.

Она рассказала, что в аварии с Ефремовым чуть не пострадал муж ее подруги, который ехал рядом на мотоцикле. «Ефремова привозили на съемочную площадку и вываливали из машины, я знаю эти ситуации. И вот результат. На западе он давно бы стал нерукопожатным человеком, лишился бы работы. А для нас он был такой миленький, пьяненький всегда Миша. Мы все виноваты», — заявила Тутта Ларсен.

Сейчас Ефремов находится дома о подписке о невыезде, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Актера должны доставить в УВД для дачи показаний. Появляется противоречивая информация о признании Ефремовым вины.

Актер Иван Стебунов заверил, что в момент аварии его в машине с Ефремовым не было.

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