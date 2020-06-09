Михаила Ефремова задержали и увезли на допрос (видео)

Мир

Российского актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, увезли из дома в сопровождении полиции. С утра к дому артиста приезжали несколько бригад скорой помощи. Как сообщают российские СМИ, Ефремов жаловался на плохое самочувствие, поэтому не выезжал на допрос в УВД.

Во второй половине дня актер в сопровождении полиции отправился в участок. Ефремов был в капюшоне, затемненных очках и маске. Понятыми позвали двух продавцов из соседнего магазина. Журналистам, дежурившим возле отделения полиции, не удалось задать вопросы актеру.

Напомним, Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», водитель которого скончался в больнице.

Кто находился в машине с актером, пока не понятно. Актер Иван Стебунов заверил, что приехал на место ДТП позже.

Ранее Ефремов неоднократно нарушал ПДД.

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