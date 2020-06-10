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В машине больше никого не было: в полиции сделали важное заявление о ДТП с Ефремовым

В машине, за рулем которой находился актер Михаил Ефремов, в момент ДТП больше никого не было.

Об этом говорится в официальном сообщении полиции Москвы.

«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — отметили правоохранители.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в машине был еще один человек, некоторые утверждали, что даже два.

Говорилось, что в машине был актер Иван Стебунов с женой. Актер опроверг эту информацию, но в сети продолжают его травить.

Также упоминалось имя актрисы Дарьи Белоусовой. РосСМИ называют ее любовницей Ефремова.

Напомним, что Михаил Ефремов врезался в другой автомобиль, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другого автомобиля умер в больнице.

Ефремов признал себя виновным, два месяца он будет находиться под домашним арестом, пока идет следствие.

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