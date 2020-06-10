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В машине больше никого не было: в полиции сделали важное заявление о ДТП с Ефремовым
В машине, за рулем которой находился актер Михаил Ефремов, в момент ДТП больше никого не было.
Об этом говорится в официальном сообщении полиции Москвы.
«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — отметили правоохранители.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в машине был еще один человек, некоторые утверждали, что даже два.
Говорилось, что в машине был актер Иван Стебунов с женой. Актер опроверг эту информацию, но в сети продолжают его травить.
Также упоминалось имя актрисы Дарьи Белоусовой. РосСМИ называют ее любовницей Ефремова.
Напомним, что Михаил Ефремов врезался в другой автомобиль, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель другого автомобиля умер в больнице.
Ефремов признал себя виновным, два месяца он будет находиться под домашним арестом, пока идет следствие.52
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