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Украина

Возобновление международного авиасообщения: в Минздраве рассказали, кого освободят от обсервации

11:19 11 июня 2020
самолет

После возобновления авиасообщения в Украине, иностранцы, которые приезжают в нашу страну, должны будут иметь страховой полис. Предусмотрено также введение в аэропортах «красной» и «зеленой» зон. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В «красной» зоне будут принимать граждан из стран, в которых эпидситуация хуже, чем в Украине, в «зеленой» — где лучше. При этом, по словам министра, «зеленая» зона не предусматривает обсервацию и самоизоляцию.

Кроме того, рассматривается вопрос тестирования, но только исключительно медработниками.

Напомним, за сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 — заболели почти 700 человек.

Всего по состоянию на утро 11 июня подтверждены 29 070 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 854 случая с летальным исходом и 13 141 случаев выздоровления пациентов.

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