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Гламур

Максим Галкин вступился за «обедневшую» Пугачеву (видео)

13:14 11 июня 2020
Максим Галкин и Алла Пугачева

Российский юморист Максим Галкин, признавшийся в любви своей знаменитой жене, вступился за супругу. В некоторых российских СМИ появилась информация, будто Пугачева обратилась за материальной помощью к государству, мотивируя тем, что на карантине несет убытки. Якобы пострадал ее туристический бизнес.

Галкин заверил, что ничего подобного не было. Никакой турфирмы у Пугачевой нет. С опровержением он выступил на своей странице в Instagram, записав видео. В ролике Максим утверждает, что его семья далеко не бедствует и в помощи не нуждается.

«Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим», — сказал юморист.

Напомним, из-за карантина отменены все массовые мероприятия. Многие артисты вступили в спор, требуя компенсации от государства. Мнения представителей шоу-бизнеса разделились. За помощь от государства выступала и Оля Полякова.

Как кризис отразился на индустрии шоу-бизнеса и как может измениться индустрия, ранее в интервью «ФАКТАМ» рассказал продюсер Михаил Ясинский.

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