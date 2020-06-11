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Максим Галкин вступился за «обедневшую» Пугачеву (видео)
Российский юморист Максим Галкин, признавшийся в любви своей знаменитой жене, вступился за супругу. В некоторых российских СМИ появилась информация, будто Пугачева обратилась за материальной помощью к государству, мотивируя тем, что на карантине несет убытки. Якобы пострадал ее туристический бизнес.
Галкин заверил, что ничего подобного не было. Никакой турфирмы у Пугачевой нет. С опровержением он выступил на своей странице в Instagram, записав видео. В ролике Максим утверждает, что его семья далеко не бедствует и в помощи не нуждается.
«Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим», — сказал юморист.
Напомним, из-за карантина отменены все массовые мероприятия. Многие артисты вступили в спор, требуя компенсации от государства. Мнения представителей шоу-бизнеса разделились. За помощь от государства выступала и Оля Полякова.
Как кризис отразился на индустрии шоу-бизнеса и как может измениться индустрия, ранее в интервью «ФАКТАМ» рассказал продюсер Михаил Ясинский.30
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