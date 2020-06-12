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Гламур

«Артист умирает без сцены»: Оля Полякова трогательно обратилась к поклонникам

9:28 12 июня 2020
Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова, удивившая откровенными признаниями о личной жизни во время прямых эфиров, трогательно обратилась к поклонникам. Она поблагодарила их за поддержку в непростое карантинное время и объявила, что уходит в небольшой отпуск. В это время она вовсе не собирается отдыхать, а обещает подготовить новый формат канала «ПоляВидение».

«Эти эфиры спасли, в первую очередь, меня саму. Ведь артист умирает без сцены, а вместе с вами мы придумали, как выжить в эти непростые времена. Но! Это не значит, что мы с вами всё это время не будем видеться! Эфиры будут, будут и гости», — прокомментировала Полякова.

Напомним, на карантине Оля Полякова принялась активно развлекать своих подписчиков в сети. Певица показала свой дом, делилась своими буднями в изоляции, готовила любимые блюда и проводила онлайн тренировки. А по вечерам приглашала на откровенные разговоры звезд.

Анна Седокова в эфире с Поляковой шокировала признанием о сексе втроем.

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